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Feci kaza: 4 ölü

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

GÜNCEL 30.08.2019, 17:53 Enes Subaşı
Feci kaza: 4 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy yayla yolu üzerinde tarım işçilerini taşıyan şeftali yüklü 33 BKH 36 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerinde 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanarak hastaneye kaldırılan 10 kişiden 2'si daha kurtarılamayarak yaşamlarını yitirdi.
 

#tarım işçileri
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