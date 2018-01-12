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Feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ankara'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12 Ocak 2018 Cuma 07:51
Feci kaza: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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ALINAN bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 FH 4740 plakalı otomobil, Yenimahalle Köprüsü Kavşağı'nda durağa yanaşan Selahattin A'nın kullandığı 06 BT 9665 plakalı Elvankent-Etimesgut hattında çalışan belediye otobüsüne arkasından çarptı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyere vuran ve tekrar yola savrulan otomobil, seyir halinde olan Yılmaz G. idaresindeki 16 GY 348 plakalı araç ile Hasan G. yönetimindeki 06 AK 8555 plakalı otomobille çarpıştı.

ULAŞIMA KAPANDI

Kaza sonrası 06 FH 4740 plakalı otomobilde bulunan Özkan Ç. ve Sadettin Eren S. olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Burak Ü. ağır yaralandı. 
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul yolunun Yenimahalle istikameti ulaşıma kapandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Hasan Burak Ü, ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Kazaya karışan diğer otomobillerden birinde bulunan ve hafif yaralanan, kimliği belirlenemeyen yaşlı bir kadına da 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde müdahalede bulunuldu.

HURDAYA DÖNDÜ

Olayda hayatını kaybeden ve hurdaya dönen otomobilde sıkışan Özkan Ç. ile Sadettin Eren S'nin cesetleri itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak cenaze nakil aracına konuldu.

Kaza nedeniyle İstanbul yolunun Yenimahalle Köprüsü Kavşağı yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı. Trafik akışı polis ekiplerince Akköprü istikametinden alternatif güzergahlara yönlendirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıZİNCİRLEME
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