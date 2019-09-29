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Feci kaza: 1’i ağır, 5 yaralı

izmir'in bayraklı ilçesinde, iddiaya göre iki otomobilin arasında geçmeye çalışan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı

GÜNCEL 29.09.2019, 07:38
Feci kaza: 1’i ağır, 5 yaralı
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ÖNCEKİ gün, Adapazarı Yahyalar Mahallesi'nde oturan Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi, iddiaya göre yakınları tarafından evde ölü bulundu. Olayın polise bildirilmesi üzerine Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Alzahraa Muayed Mezher Al Obaidi’nin boynunda izler görüldü.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayet şüphesi üzerine 6 ay önce evlenen Al Obaidi’nin eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Al Obaidi’nin eşi, kayınvalidesi ve yakınları bugün adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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