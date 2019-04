Fazıl Say, İstanbul seçimleri için tarafını belli etti

TÜRKİYE 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı. Ancak İstanbul'daki durum üzerinden tartışmalar devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul'da seçim yarışını az bir farkla geride bitiren Binali Yıldırım'ın teşekkür afişlerine bir tepki de dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın teşekkür pankartlarını gördüğünü söyleyen Say, "Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi?" yorumunda bulundu. Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: "İstanbul'a dün döndüm, şehrin her yerinde Binali Yıldırım'ın kazandığını ilan eden afişler, bayraklar.Y SK'nin resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi İmamoğlu kazandı, geçersiz oylar sayılıyor hala İmamoğlu önde. Bize sunulan matematik tablosu bu. Bu afişler tüm İstanbul halkına haksızlık değil mi? Lütfen birisi bana, 'Bu afişlerin asılması çok doğrudur' desin ve sebebini açıklasın.

EKREM İMAMOĞLU'NA ÖVGÜLER

Ekrem İmamoğlu, Belediyecilik işini iyi yapan bir insandır, bu zor süreçte de sükuneti koruyor, toplumun her kesimini kucaklamaya devam ediyor, sinirlenmiyor, gerilim yaratmıyor, İstanbul halkına saygı ile sahip çıkıyor, bu tutumunu da ayrıca tebrik ediyorum. Anıtkabir'i de ziyaret etmesini çok beğendim. Benim de en büyük hayalim Anıtkabir'de bir konser vermek, bir Atatürk eseri bestelemek. Tekrar bravo Ekrem kardeşim.."