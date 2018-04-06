'Favori Lezzetler' görücüde

GELİRİ, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Alanya Patika Derneği7ne bağışlanacak olan “Bir El De Sen Uzat” projesi tamamlanarak kitap haline getirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle basılan ve aynı zamanda Alanya Belediyesi’nin 11. yayını özelliğini taşıyan “En Favori Lezzetler” kitabı, 7 Nisan'da (bugün) İstanbul Metrocity AVM’de düzenlenecek törenle tanıtılacak. Türk ve Dünya Mutfağından Lezzetler sunan favorilezzetler.com’un başlattığı ve sosyal bir proje olan “Bir El De Sen Uzat” projesi kapsamında satılan kitaplar kanserli çocuklara umut olacak.

İMZA GÜNÜYLE TANITILACAK

Alanya Belediyesi’nin yayıncı kuruluş unvanıyla bastırdığı 11. yayın olma özelliğini de taşıyan “En Favori Lezzetler” kitabı Türk ve dünya mutfağından en lezzetli tarifleri sunuyor. İstanbul’un gözde alışveriş merkezlerinden Metrocity AVM’de düzenlenecek imza gününde kitap tüm Türkiye’ye tanıtılacak.

ÜNLÜ YAZAR VE ŞEFLER DE DESTEK VERECEK

“En Favori Lezzetler” kitabının imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katılacak. İstanbul’da düzenlenecek organizasyonla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş, "Proje kapsamında düzenlenecek imza gününe iş, sanat ve gastronomi dünyasının ünlü isimleri de katılacak. Bu organizasyona sizler de katılarak sevdiğiniz yazarlarla tanışma ve tariflerini imzalı olarak almaya imkanına sahip olabilirsiniz” dedi.

EN POPÜLER TARİFLER BU KİTAPTA

Erdoğmuş, “Gelecek nesillere bir miras olarak hazırlanan 'En Favoriler Tarifler Kitabı'nda ünlü gurmeler, şefler ve yemek yazarlarının en popüler tarifleri resimleriyle anlatılıyor. Yemek kitabında Alanya yöresel yemeklerinden Hülüklü Çorba, Taratorlu Patlıcan, Öksüz Helvası da yer alıyor. 5 ay gibi bir sürede seçici kurul tarafından özenle hazırlanan ve seçilen yemek tarifleri bu alanda ilk olma özelliği de taşıyor” ifadelerini kullandı.