Fatih'te 19 yaşındaki genç binayı ateşe verdi

FATİH'TE bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İddialara göre, 19 yaşındaki Murat P. ailesiyle bir süre tartıştıktan sonra 4 katlı binanın bodrum katını ateşe verdi. Evi yakan genç daha sonra binadan çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında binada mahsur kalan vatandaşları, itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye arabasının merdiveni açılarak, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Polis sokak çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili