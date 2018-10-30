Fatih Sondaj Gemisi ilk sondaj için Alanya açıklarında

TÜRKİYE'NİN ilk ultra derin deniz sondaj gemisi Fatih, bugün akşam saatlerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Alanya 1 kuyusunda gerçekleştirecek. Antalya'nın 2 mil açığında bulunan Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı program sonrası sondaj çalışmalarını, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yapacak. Fatih sondaj gemisi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6'ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Fatih Sondaj Gemisi'nde, yerli-yabancı uzmanlar görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı. 6'ncı jenerasyon sondaj gemisi Fatih'te iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar yer alıyor.

210 PERSONEL ÇALIŞIYOR

Fatih Sondaj Gemisi, çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebilmekte, deniz tabanını gözetleyebilen ve gerektiğinde hidrotermik operasyonlar yapabilen uzaktan kumanda edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracı bünyesinde bulunduruyor. 4 lojistik vinç ve 6 operasyon vinciyle daha hızlı sondaj operasyonu yürütebiliyor. Gemide 2 helikopter ve 3 destek gemisi ile toplamda 210 personelin en hızlı şekilde transferinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanıyor.

BAKAN SÖNMEZ: İKİNCİ SONDAJ GEMİMİZİ ALMAK ÜZEREYİZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da, sondaj gemisi 'Fatih'in Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj işlemine katıldı. Bakan Dönmez, "İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay da Mersin'de bir sığ denizde sondaj çalışması başlatacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Antalya'da, Akdeniz'deki ilk derin deniz sondaj işlemi öncesi Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih'te incelemelerde bulundu. Gazetecilerde açıklama yapan Bakan Dönmez, Türkiye'de enerji tarihinde ilke tanıklık edildiğini belirterek, "50 yıllık deniz sondajcılığımızda uzun süreden beri emek harcadığımız enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atarak ilk defa kendi gemimizle derin sondaj çalışmasını başlatıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz ile bu bölgede devam eden sismik araştırmalarımız vardı. Bu çalışmalar değerlendirildi ve Antalya açıklarında 100 kilometre uzaklıkta lokasyonu tespit ettiler. Adını Alanya 1 kuyusu olarak belirledik. Yarın operasyon başlamış olacak" diye konuştu.

'İLK 5 ARASINA GİRDİ'

Enerji arz güvenliğinde oyunu değiştirecek hamle yaptıklarını dile getiren Dönmez, geminin heybetli yapıya sahip olduğunu söyledi. 'Fatih' isimli gemiyle 12 bin metre derinlikte dahi deniz sondajı yapılabileceğini belirten Dönmez, "Çift kuleli tasarımı ile hem asıl hem de yardımcı işleri aynı anda yapabiliyor. Gemi üzerinde aktif konumlandırma sayesinde 6 metrelik dalgada bile operasyonlar güvenle yapılabilmektedir. Bu üst düzey teknoloji ile kendini ispatlamış bir gemidir. Kendi sınıfında dünyada 16 gemi arasında yer alırken, yaptığımız teknik çalışmalar ile ilk 5 gemi arasına girdi" dedi.

MERSİN'DE SONDAJ ÇALIŞMASI

Sondaj sırasında, çevreye ve canlılara zarar vermeyen teknoloji kullanacaklarını kaydeden Bakan Dönmez, tüm operasyonları uzun vadeli ve verimli hale getirdiklerini söyledi. Dönmez, "Enerjide tam bağımsız hale gelmeyi temel hedef koyduk. Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis ve Fatih ile sondaj çalışmalarımızda dışa bağımlılığa büyük ölçüde son verdik. Varsa bulacağız. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de çalışıyor. İkinci sondaj gemimizi almak üzereyiz. Önümüzdeki ay Mersin'de bir sığ denizde sondaj çalışmasını başlatacağız. Orada hazırlıklar yapıldı" diye konuştu.

İLK KUYUDA ÇALIŞMA 150 GÜN

Doğu Akdeniz'de petrol ya da doğal gaz keşfedildiğinde gemide çalışan mühendislerin Türkiye'nin kaderini değiştireceğini vurgulayan Dönmez, ülke olarak hiçbir zaman tek taraflı, çevreyi yok sayan ve kendi çıkarlarına açgözlülükle ulaşmaya çalışan anlayışta olmadıklarını söyledi. Dönmez, "Kimsenin kaynağında gözümüz yok. Tek derdimiz kendi hakimiyet alanımızdaki zenginliğimizi milletimizin hizmetine sokmaktır. En yakın zamanda güzel haber vermeyi ümit ediyoruz. Alanya 1 kuyusunda 150 gün çalışmayı planladık. Hedefimiz yılda 2 sondaj kuyusu açmak. Umarım ilk aramamızda petrole ulaşırız. Umudumuz yüksek; ancak yüzde 100 garanti, diye bir şey söz konusu değil" dedi.

'TACİZ OLURSA MÜDAHALE EDİLECEK'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş gemisinin 'Fatih'i koruyacağını da dile getiren Bakan Dönmez, "Güvenlik riski söz konusu değil; ama taciz olması durumunda deniz kuvvetlerimiz müdahale edecektir" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 17:26