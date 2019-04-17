2018 yılı Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla Alanya-1 kuyusunda ilk sondaj çalışmasına başlayan Fatih, 5 ay aradan sonra tekrar Antalya açıklarında göründü. 229 metre uzunluğunda, yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı sondaj yapabilme potansiyeline sahip Fatih'i Antalya açıklarında görenler ilgiyle izledi.
Fatih sondaj gemisi, Antalya açıklarında
Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarına geldi.
2018 yılı Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla Alanya-1 kuyusunda ilk sondaj çalışmasına başlayan Fatih, 5 ay aradan sonra tekrar Antalya açıklarında göründü. 229 metre uzunluğunda, yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı sondaj yapabilme potansiyeline sahip Fatih'i Antalya açıklarında görenler ilgiyle izledi.
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