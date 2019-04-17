Fatih sondaj gemisi, Antalya açıklarında

Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Antalya açıklarına geldi.

Fatih sondaj gemisi, Antalya açıklarında
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2018 yılı Kasım ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı programla Alanya-1 kuyusunda ilk sondaj çalışmasına başlayan Fatih, 5 ay aradan sonra tekrar Antalya açıklarında göründü. 229 metre uzunluğunda, yaklaşık 12 bin 200 metre yüksek basınçlı sondaj yapabilme potansiyeline sahip Fatih'i Antalya açıklarında görenler ilgiyle izledi.
 

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