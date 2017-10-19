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Fatih Portakal, sürpriz transferi canlı yayında duyurdu

Reytinglerde dev bütçeli dizilere kafa tutan Fatih Portakal, Kanal D haber muhabiri Beril Oğuz'u transfer ettiklerini canlı yayında duyurdu

Fatih Portakal, sürpriz transferi canlı yayında duyurdu

Reytinglerde dev bütçeli dizilere kafa tutan Fatih Portakal, Kanal D haber muhabiri Beril Oğuz'u transfer ettiklerini canlı yayında duyurdu

19 Ekim 2017 Perşembe 09:28
Fatih Portakal, sürpriz transferi canlı yayında duyurdu
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FATİH Portakal,  Fox TV Ana Haber'in dünkü yayınında sürpriz bir transfer haberini izleyicileriyle paylaştı.  Kanal D haber muhabiri Beril Oğuz,  Fox Ana Haber ekibine transfer oldu.

YENİ İŞİNDE YENİ YAŞINI KUTLADI

1987 doğumlu, Marmara Üniversitesi mezunu Oğuz, mesleğe 2011 yılında  Kanal D'de başladı. O günden bu yana  Kanal D ve CNN Türk bünyesinde çalışan genç isim, yeni işinde aynı zamanda 30'uncu yaş gününü de kutladı.
"ONU PARLAYAN YÜZÜYLE..."

Fox TV'deki ilk haberinin ardından Ana Haber Sunucusu  Fatih Portakal'dan da Beril Oğuz'a güzel bir jest geldi. Portakal canlı yayında, "Yeni bir sima gördünüz. Rakipten transfer ettik.  Kanal D haberden bize geldi. Beril bundan sonra aramızda. Onu parlayan yüzüyle, aydınlık yüzüyle yapmış olduğu haberlerle izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

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Marmara üniversitesiFatih PortakalCnn TürkKanal DFox Tv
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