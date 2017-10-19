Fatih Portakal, sürpriz transferi canlı yayında duyurdu

FATİH Portakal, Fox TV Ana Haber'in dünkü yayınında sürpriz bir transfer haberini izleyicileriyle paylaştı. Kanal D haber muhabiri Beril Oğuz, Fox Ana Haber ekibine transfer oldu.

YENİ İŞİNDE YENİ YAŞINI KUTLADI

1987 doğumlu, Marmara Üniversitesi mezunu Oğuz, mesleğe 2011 yılında Kanal D'de başladı. O günden bu yana Kanal D ve CNN Türk bünyesinde çalışan genç isim, yeni işinde aynı zamanda 30'uncu yaş gününü de kutladı.

"ONU PARLAYAN YÜZÜYLE..."

Fox TV'deki ilk haberinin ardından Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'dan da Beril Oğuz'a güzel bir jest geldi. Portakal canlı yayında, "Yeni bir sima gördünüz. Rakipten transfer ettik. Kanal D haberden bize geldi. Beril bundan sonra aramızda. Onu parlayan yüzüyle, aydınlık yüzüyle yapmış olduğu haberlerle izleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.