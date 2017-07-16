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Fatih Portakal sakallı imajıyla ortalığı salladı

Fatih Portakal'ın sakalına sosyal medyadan yorum yağdı

Fatih Portakal sakallı imajıyla ortalığı salladı

Fatih Portakal'ın sakalına sosyal medyadan yorum yağdı

16 Temmuz 2017 Pazar 14:08
Fatih Portakal sakallı imajıyla ortalığı salladı
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FOX TV 15 Temmuz özel yayını için ünlü anchormanler Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya tatillerini yarıda kesip İstanbul'a döndü. Özel yayın öncesi ana habere konuk olan ünlü haberciler sosyal medyaya damgasını vurdu. Fatih Portakal yaz tatilini yarıda kesti, sakalını kesmedi... FOX Haber 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle gece boyunca sürecek uzun bir özel yayın hazırladı.
FOX Ana haber sunucusu Fatih Portakal ve sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya tatillerini kesip bu özel gece için ekrana döndü. Özel yayın öncesi FOX Ana Haber'e konuk olan ünlü habercilerden Fatih Portakal'ın sakallı imajı sosyal medyaya damgasını vurdu.
Twitterda Fatih Portakal'ın sakalıyla ilgili bir çok yorum yapılırken, izleyenler sakallı imaj konusunda ikiye bölündü.


 

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Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalSakal15 TemmuzImaj
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