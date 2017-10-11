Fatih Portakal, Eşkıya'ya kafa tuttu

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunumuyla ekrana gelen Ana Haber Bülteni, çarşamba günlerinin birincisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ratinglerde kafa tuttu.
FATİH PORTAKAL KAFA TUTTU
10 Ekim tarihinde; Total'de ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada Fatih Portakal'la FOX Ana Haber, 3. sırada ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın özeti yer aldı.
AB'DE DE İLK İKİ DEĞİŞMEDİ
AB'de yine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1. sırada yer alırken, 2.'lik Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in, 3.'lük ise Dolunay'ın oldu.
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