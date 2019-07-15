Fatih Portakal'dan Atatürk'ün sözleriyle 15 Temmuz paylaşımı

FOX Anchormani Fatih Portakal paylaşımlarında Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır" ifadesini hatırlattı.

İşte o paylaşımlar:

1-Milli birlik temellerinin sarsıtıldığı, iç cephenin kutupaştırılarak zayıflatıldığı ülkemizde bugün, milli birlik gününü yaşanmış acı tecrübeyle hatırlıyor ve anıyoruz. Umarım devlet, devleti, sadece devlete teslim eder başkalarına değil.Şehitlerin ruhları şad olsun.

2-Demokrasinin artık kırıntıları ile idare edilen ülkemizde, bugün, garip gelse de demokrasi günü olarak adlandırılıyor. Demokrasinin değerini anlayabilmek için önceki hadiseler yeterli değil miydi?

3-15 Temmuz hainliğini izlettirmek ve acısını yaşatmak zorunda mıydınız? Devleti, devletten başka kişi, şeyh, meczup, cemaat, tarikatlara emanet etmenin yolunu açan, besleyip büyüten, sorumluluğu ise üstlenemeyen siyasetçiler umarım akıllanmışsınızdır. Umudum yok ama!!!

4-Emparyalist işbirlikçi hainlerin oyunlarını bir daha yaşamadan izlenecek yol belli: “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.” (Atatürk) Devlet içinde laikliğin önemi anlandı mı acaba?

5- Maalesef yine nedenler yerine sonuçları yaşıyor ve konuşuyoruz.

KAYNAK: MEDYAFARESİ