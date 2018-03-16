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Fatih Portakal bombayı patlattı! Yine çok konuşulacak bir öneride bulundu

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal yine çok konuşulacak bir öneride bulundu. Ünlü spiker "Seçimlerde parmak boyası kullanılsın" diyerek çözüm sundu

Fatih Portakal bombayı patlattı! Yine çok konuşulacak bir öneride bulundu

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal yine çok konuşulacak bir öneride bulundu. Ünlü spiker "Seçimlerde parmak boyası kullanılsın" diyerek çözüm sundu

16 Mart 2018 Cuma 09:13
Fatih Portakal bombayı patlattı! Yine çok konuşulacak bir öneride bulundu
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FATİH Portakal ile FOX TV Ana Haber Bülteni'nde 2019 yılında yapılacak seçimler için yeni bir öneri sundu.

"PARMAK BOYASI GERİ GELSİN"

Sunucu Portakal da konuyla ilgili haberi sunduktan sonra şaibe iddialarına karşı en iyi çözümün eski uygulama parmak boyası olduğunu belirtti.

Fatih Portakal şunları söyledi:

"YSK'ya şöyle bir önerimiz olacak. Parmak boyası gelebilir mi acaba? Biraz geçmişte kaldı ama parmak boyası şart gibi. Mükerrer oy iddialarının önüne geçebilir. Bunu yaparsanız güzel olur. Şaibeyi ortadan kaldırmak gerekiyor."

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:37
Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalFox TvöneriParmak Boyası
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