Fatih Portakal Akşener’in partisinin logosu için ne dedi?

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, Meral Akşener'in kurduğu İyi Partisi'nin logosunu yorumladı.
Fatih Portakal logoyla ilgili "Zor günlerde geçiyoruz, iyiyi çağrıştırdığı için ben beğendim gayet güzel. Çok basit bir logo, basit güzeldir çünkü. İyi dedikçe akla geliyor" yorumunu yaptı.
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