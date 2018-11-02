Fatih Gemisi Alanya-1 kuyusunda ilk sondajına başladı

FATİH Gemisi Antalya Açıklarında İlk Sondajına Başladı, System.String[] Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'deki ilk sondajına Antalya açıklarındaki Alanya-1 kuyusunda başladı. Fatih Sondaj Gemisi, derin sularda petrol ve doğalgaz arayacak.

Fatih'in Alanya-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarının 140 gün sürmesi planlanıyor. Deniz suyu derinliği 2541 metre olan bölgede, 5500 metre derinliğe kadar inilecek. Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önce Barbaros Hayreddin Paşa, ardından Oruç Reis ve Fatih ile arama ve sondaj çalışmalarındaki dışa bağımlılığımıza büyük ölçüde son verdik. Sonrasında, yerli ve yabancı mühendislerimizin ortak çalışmasıyla, gemilerimizi teknolojinin en gelişmiş cihazları ile donatarak tüm bu hazırlık sürecini tamamladık. Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis Gemilerimiz sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de de durmaksızın çalışıyor. Bugün Fatih gemimizin katılımıyla bu çalışmalar daha da derinleşerek hız kazanacak. İkinci sondaj gemimizi de portfoyümüze katıp, denizlerdeki ağırlığımızı daha da artıracağız. İnşallah yakın zamanda Mersin'de bir sığ deniz sondaj çalışmasına da başlayacağız"