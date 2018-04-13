Fast food devinde skandal! Restoranında hepatit A virüsü tespit edildi

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir fast-food devinin restoranında bir çalışanın hepatit A hastalığına yakalandığının açıklanmasının ardından şirketin hisselerinde düşüş yaşandı.

MÜŞTERİLER ATEŞ VE KARIN AĞRISINA KARŞI UYARILDI

Eyalet sağlık departmanı yetkilileri yaptığı açıklamada müşterilerin hastalığa yakalanma riskinin düşük olduğu vurgulandı. Financial Times'ın haberine göre bu olayın ortaya çıkmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 0.6 düştü.

Sağlık departmanından verilen bilgilere göre, restorandan yemek yiyen müşterilerin yüksek ateş ve karın ağrısı gibi şikayetlere karşı duyarlı olması gerektiği bildirildi.

HEPATİT A NEDİR?

Hepatit A; Hepatit A Virüsü (HAV) tarafından meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. HAV genellikle bu virüs ile enfekte bir kişinin dışkısı ile kontamine olmuş gıda, içecek veya materyallerin ağız yoluyla alınması ile bulaşır. HAV akut bir enfeksiyona yol açar ve kronikleşmez.