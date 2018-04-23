Faruk Nafiz Koçak Dim TV'de İğneli Fıçı'nın konuğu oldu

Yasin ARAZ

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in Dim TV'de (dimtv.tv) hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı Nostalji, dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dün akşamki programın konuğu ise bir dönem Alanya siyasetine damga vuran eski Doğru Yol Partisi (DYP) Alanya İlçe Başkanı Faruk Nafiz Koçak oldu. Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtlayan Koçak, siyasete girişi, izlenimleri, yaşadıkları ve çarpıcı anılarını anlattı. İşte Koçak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

'ŞANS ESERİ GİRDİĞİM PARTİDEN BAŞKAN ÇIKTIM'

1951 yılında Alanya'da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimden sonra İstanbul'a gittim. Alanyalıların İstanbul'da sürekli gittiği bir kahve var, Osmanbey'de. Alanyalılar buluşur, sohbet ederdi. 1972 yılıydı galiba, mekanın üst katına çıkacaktım, bir kat fazla çıkmışım. Orası da Adalet Partisi (AP) Şişli Teşkilatı'ymış. O dönem partinin zayıf olduğu dönemler, hiç kimse partiye gelip gitmiyordu. Beni görünce hemen etrafıma toplandılar ve beni apar topar AP Şişli Gençlik Kolları Başkanı yaptılar. 1972 yılının sonu 1973 yılının başı arasında oluyor bunlar. 1975 yılında Alanya'ya döndüm. Bu sefer de AP'nin Alanya'da Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptım. 1980'de zaten parti kapatıldı.

'DEMİREL BİZİM ÜSTÜMÜZDEN MESAJ VERİRDİ'

1983'te DYP İlçe Başkanı olduğumda, 12 Eylül darbesinin etkileri de sürüyordu. AP'nin devamı olarak kurulmuş bir partiydik. Süleyman Demirel yasaklıydı, partinin başında değildi. Resmen olmasa da fiilen başındaydı. Tabi o dönem yasaklar ve yasakların getirdiği baskılar vardı. Rahmetli Süleyman Demirel ile o dönemde sık sık telefonla konuşuyorduk. Telefonların o dönem dinlendiğini biliyorduk. Biz vatandaş olarak vermek istediğimiz mesajı Demirel'e iletiyorduk, o da bize söyler gibi askerlere iletiyordu. Üstü kapalı demeçler veriliyordu. Çok enteresan günler geçirdik.

'KURUCU LİDERLERİMİZİ HAPSE ATTILAR'

DYP'nin ilk adı, daha doğrusu kurulması istenen adı Büyük Türkiye Partisi'ydi. Biz buna hazırlık yaptık ama kurulur kurulmaz yasak getirdiler, kurucuları hapse attılar. Daha sonra DYP ismi akla geldi ve kuruldu. İlk katıldığımız seçimler 1984 seçimleriydi. Anavatan Partisi'nden (ANAP) Müstakbel Dim, DYP'den Cengiz Aydoğan, Milliyetçi Demokrat Partisi'nden de Şevket Tokuş adaydı. Müstakbel Dim kazanmıştı o seçimi.

'CENGİZ AYDOĞAN SON DAKİKA İSTİFA ETTİ'

1984 seçimleri öncesi Cengiz Aydoğan, Antalya Bayındırlık Müdürlüğü'nde memurdu. Şevket Tokuş, başkan olduğu dönemlerde Cengiz Aydoğan'ı Alanya'ya getirmişti danışman gibi. Daha sonra Şevket bey görevden alındı, Sıtkı Ulu göreve geldi. İstifa etmesi gerekiyordu, son dakika istifasını verdi ve Sıtkı beye imzalattı evraklarını. O şekilde 1984'te aday oldu.

'CEMAAT ÜYELERİ 4 GÜN SONRA İSTİFA ETTİ'

Biz o seçimi alırdık. Cemaate kayıtlı isimler 'Bizi de partiye alın, bizi niye almıyorsunuz?' dediler. Biz de bu talebin üstüne bir tören düzenledik ve cemaate kayıtlı arkadaşları DYP'ye kaydettik. Ancak 3-4 gün kaldıktan sonra, parti kapısını açtığımızda kapının altından atılmış 50-60 tane istifa bulduk. 4 gün önce kaydettiğimiz cemaatçi arkadaşlar 'Biz ANAP'ı destekliyoruz' diye istifa bırakmışlar. Seçimi ANAP kazandı. Seçimden bir iki gün önce de belli olmuştu zaten. Biz bin 500 oy aldık, 3 bin küsür oy da ANAP almıştı. O zaman Alanya'nın nüfusu 10 bin ya var ya yoktu.

'ARIKAN HOCA İLE GÜZEL GÜNLER YAŞADIK'

Bir dönem ben de Yeni Alanya Gazetesi'nde yazarlık yaptım. 1975'te gazetedeyken rahmetli Arıkan Hoca Adalet Partisi ile tam anlaşamıyordu. Ben de partideyim o zamanlar, aynı gazetede, birlikte yazdığımız dönemde bile bizi eleştiriyordu. Ben o dönemde matbaacılığı bile öğrendim. Tüm personel bir ara çıktı, ben tek kaldım. O zamanlar Osman Dim'e sordum 'Bu matbaa nasıl çalışıyor?' diye. O da bana her şeyi gösterdi, gazete çıkardım. O zamana ait çok anı var. Gençler bilmez de şimdilerde otellerde oda anahtarı konulduğu gibi kurşun kalıpları vardı, oraya harfleri dizerdik. Bir ara bir haber hazırladık, Konaklı'nın Alanya'ya bağlanması konusundaki referanduma ilişkin. Başlığımız 'Konaklı halkı Alanya Belediyesi'ne 'Hayır' dedi' şeklindeydi. Çocuklar karıştırmış, ertesi gün gazetede başlığımız 'Konaklı halkı Alanya Belediyesi'ne 'Hıyar' dedi' diye çıktı. Böyle olaylar da yaşadık.

'ALANYA TARİHİNİN EN KALABALIK KARŞILAMASI'

1987 genel seçimlerini iki şey etkiledi. Birincisi adaylar ön seçimle belirlendi. Bu bölgede yaklaşık 5-10 bin kişi oy kullandı. 1989 seçimleri öncesinde, 1 Mart'ta biz bir otobüs tutarak Ankara'ya gittik. Demirel epeydir gelmiyordu Alanya'ya. Bize durumu sordu, biz de 'Efendim siz gelirseniz kazanırız, gelmezseniz kaybederiz' dedik. Demirel 12 Mart 1989'da Alanya'ya geldi. Daha Alanya öyle bir miting görmedi. Bir ucu Mahmutlar, bir ucu Alanya. Demirel'in karşılaması Antalya mitinginden daha kalabalıktı.

'TEPEDEN ADAY OLMAK İSTEMEDİM'

1991 seçimlerine giderken DYP'den aday adayı oldum. Süleyman Demirel'e gitsem ve söylesem beni aday gösterirdi ama ben adaletli olması adına herkesle birlikte bu yarışı sürdürmek istedim. DYP İl Teşkilatı toplandı ve 'Aday belli' dediler. Beni göstermişlerdi. O sırada bize dediler ki Ankara'dan, "Belgeleri getirin." Sonra o arada ön seçim kararı alınmış.

'TAM BİR KAOTİK ORTAM VAR'

Hiç kimsenin beklemediği gelişmeler yaşanıyor günümüz siyasetinde. İYİ Parti giremesin diye hazırlanmış bir önseçim ve CHP'den İYİ Parti'ye geçmiş 15 milletvekili var. Tam anlamıyla kaotik bir ortam. Ama sular durulur. Şu anda güvenecek bir rapor yok. Elde veri yok, yorum yapmak doğru olmaz. Herkesin gönlünden geçen ayrı, düşüncesi ayrı. İddialı konuşmak istemem."