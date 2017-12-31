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Farelerin cirit attığı pastanenin sahibi, suçluyu buldu

Vitrinindeki tatlıların üzerinde farenin gezmesi görüntüleriyle gündem olan Dilaver Pastanesi'nin sahibi, "Halkımızdan ve müşterilerimizden özür diliyoruz" dedi, suçu otopark çalışmasına attı

Farelerin cirit attığı pastanenin sahibi, suçluyu buldu

Vitrinindeki tatlıların üzerinde farenin gezmesi görüntüleriyle gündem olan Dilaver Pastanesi'nin sahibi, "Halkımızdan ve müşterilerimizden özür diliyoruz" dedi, suçu otopark çalışmasına attı

31 Aralık 2017 Pazar 10:52
Farelerin cirit attığı pastanenin sahibi, suçluyu buldu
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SOSYAL medyada, bir pastanenin tezgahında bulunan tatlıların üzerinde farenin gezmesi görüntülerinin yayınlanması üzerine, Dilaver Pastanesi'nin sahibi Dilaver Akkoyun, 'Halkımızdan ve müşterilerimizden özür diliyoruz" dedi.

"İMALATHANE FARKLI YERDE"

 Ümraniye ilçesinde bulunan Dilaver Pastanesi'nin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Gündem oluşturan görüntüler nedeniyle Dilaver Pastanesi'nin sahibi Dilaver Akkoyun, konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Akkoyun, yaşanan durumdan dolayı halktan ve müşterilerden özür dilediğini belirtirken, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün hijyen raporunun olumlu olduğunu söyledi. Akkoyun, olayın yaşanmasına dükkanın yakınında yapılan otopark çalışmasının neden olduğunu ifade etti. Akkoyun, pastane ile imalathanenin tamamen farklı yerlerde olduğunu vurguladı.

"DENETLEMEDE OLUMLU RAPOR VERDİLER"

36 yıldır pastanecilik yaptıklarını belirten Dilaver Akkoyun, "Sosyal medya tarafından haberi öğrendiğimizde hemen ilgili yerlere gitmek için hareket ettik. Bizden önce belediye ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hemen şubemize denetleme yapmışlar. Denetleme sonucu olumlu bir rapor verdiler. Rapor, hijyenin yerinde olduğuna dair olumlu çıktı. Halkımızdan özür diliyoruz. Bu çok üzücü ve istenmeyen bir olay" dedi.

"OTOPARK ÇALIŞMASI NEDENİYLE BÖLGE FARE İSTİLASINA UĞRADI"

Dükkanın yakınında yapılan otopark çalışması nedeniyle bölgenin fare istilasına uğradığını söyleyen Akkoyun, "Sadece biz değil, diğer esnaf da bundan şikayetçi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda şikayette bulunan esnaf var. Şikayetten sonra gelip bir sokağı ilaçlamışlar. Sokak ilaçlandıktan sonra akabinde yağmur yağıyor ve ilaç etkisini herhalde kaybediyor. Bu nedenle fareler tekrardan ortalıkta dolaşmaya başladı. Bizim kapımız sabah saat 06.00'dan akşam saat 22.00'ye kadar açık. Farenin nasıl girdiğini pek kestiremiyoruz" şeklinde konuştu.

"KAPIDAN GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Akkoyun, sözlerine şöyle devam etti: "Belediye, denetlemesinde farelerin bu gibi yerlerde barınması mümkün olmadığı söyledi. İçeride sığınacağı ya da barınacağı bir alan olmadığını söylediler. Araştırmalarında bu farenin çıkacağı bir delik ya da çıkabileceği bir noktanın olmayacağı tespit ettiler. Büyük ihtimalle kapıdan girdiğini düşünüyoruz".

"BİR TEK YERDEN DAĞITIM YAPIYORUZ"

Bir yerde imalat yapıldığı bilgisini veren Akkoyun, "5 tane şubemiz var. 5 şubemizin imalatını Dudullu Merkez Pastanesi'nin üzerinde yapıyoruz. Buradan çıkan ürünleri pişirerek müşterilerimize hizmet veriyoruz. Diğer pastanelerimizde üretim yok. Bir yerden dağıtım yapıyoruz. Halkımızın ve müşterimizin tepkisini anlayışla karşılıyoruz. Bu olaydan dolayı özür diliyoruz" diye konuştu.

"MEYDAN KAZILDIKTAN SONRA DÜKKANA FARE GİRDİ"

Pastaneye komşu esnaf olan saatçi Erhan Agalar, "Bölgeye yakın meydanı kazıdıktan sonra bizim dükkana da fare girdi. Bugün bir tanede daha yolda fare gördüm. Bu bölgede fareler, çalışmadan sonra çoğaldı. Ben saatçi olmama rağmen bana da geldi. Yiyecek ve gıda olmamasına rağmen bana da geldi. Daha önce böyle bir olay görmedim" dedi.

Bölgede yaşayan vatandaş Hasan Mısır, "Burada bazı kanalizasyonların ağzında bu tip fareler çıkıyor. Özellikle sabah saatlerinde ya da geç saatlerde ortaya çıkıyor. Kanalizasyonlarda fare olmasını kimse engelleyemez. Kanalizasyonların aktif hareket etmesi için onlar da aktif çalışıyor. Zaman zaman gün ışığına çıkıyorlar. Gün ışığına çıktıklarında herhangi bir esnafın dükkanına da girebilir. Buna vatandaş, belediye ve kişinin kendi tedbirleri engel olamaz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Farelerin Cirit Attığı Pastane
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