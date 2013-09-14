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Fare için hazırlanan tuzağa düştü

Erzurum'un Oltu İlçesi Aslanpaşa Mahallesi'nde fare için hazırlanan tuzağa düşen sokak kedisi için vatandaşlar seferber oldu

Fare için hazırlanan tuzağa düştü

Erzurum'un Oltu İlçesi Aslanpaşa Mahallesi'nde fare için hazırlanan tuzağa düşen sokak kedisi için vatandaşlar seferber oldu

14 Eylül 2013 Cumartesi 16:34
Fare için hazırlanan tuzağa düştü
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Erzurum'un Oltu İlçesi Aslanpaşa Mahallesi Karabulut Sokakta fare için hazırlanan tuzağa sokak kedisi düştü. 

FARE TUZAĞINA DÜŞEN KEDİ 

Fare tuzağına düşen sokak kedisini kurtarmak için uğraşan vatandaşların çabası bir sonuç vermedi. Karton ve naylon poşete sürülen yapıştırıcıyla hazırlanan tuzağa düşen sokak kedisi yürümekte bir hayli zorluk çekerken vatandaşlar kediyi düştüğü bu durumdan kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. 

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU 

Korkmuş sokak kedisi kimsenin kendisine yaklaşmasına izin vermezken Ferit Özdemir isimli vatandaş, yanına yaklaşamadığı kediyi yapıştığı kartondan kurtarmak için ayağıyla kartona basarak kurtarmak istedi. Özdemir'in ayağını bastığı kartonun yarısının kopması üzerine vücuduna yapışmış karton parçasıyla kaçmaya çalışan sokak kedisi için sokak sakinleri adeta seferber oldu. 

Yüksel Kaya isimli vatandaş ise sokak kedisinin üzerinde kalan son karton parçasını almak istedi. Çevredekilerden korkarak park halindeki bir aracın altına giren kedi, bir süre sonra aracın altından çıkarak vatandaşların meraklı bakışları arasında gözden kayboldu. Sokak kedisinin düştüğü duruma üzülen vatandaşlar, bu tür tuzaklar hazırlarken daha dikkatli olunması ve ulu orta her yere tuzak kurulmaması gerektiğini belirttiler.
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Son Güncelleme: 14.09.2013 16:36
Anahtar Kelimeler:
FareTuzakKedi
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bilinmiyen numaralar 2013-09-16 16:23:43

çok yazık yaa

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