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Fantezi olsun diye sevişme görüntülerini çekti!

Ayrıldığı eşinin babasını içinde kılları olan bir mektupla tehdit eden eski damat, 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu

Fantezi olsun diye sevişme görüntülerini çekti!

Ayrıldığı eşinin babasını içinde kılları olan bir mektupla tehdit eden eski damat, 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu

25 Ocak 2016 Pazartesi 18:25
Fantezi olsun diye sevişme görüntülerini çekti!
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İZMİR'DE eski damadı Nafiz A.'nın kendisine içinde kılları olan mektup gönderip tehdit ettiğini öne süren kayınpeder Fatih A. açtığı davayı kazandı. Damat Nafiz A., kılla tehdit ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.
Yeni Asır Gazetesi'nden Ali Eyce'nin haberine göre; 2005 yılında "Popstar" yarışması için İstanbul'a giden Burcu A., burada tanıştığı Malatyalı emlakçı  Nafiz A. ile evlendi. İzmir'e yerleşme sözü veren  Nafiz A., düğünden sonra memleketine döndü. Eşi ise uzun süre kocasının Malatya'daki işlerini toparlamasını bekledi.
Fantezi olsun diye sevişme görüntülerini çekti
Yeni evli çift, bu süre içinde sevişme görüntülerini "fantezi olsun diye" kameraya çekti. Ardından  Nafiz A., İzmir'e gelmekten vazgeçtiğini söyleyerek boşanma kararı aldı. Burcu A., eşinin kendisinden boşanması için çektikleri görüntülerle şantaj yaptığını, ayrıca içerisinde kıl ve kurşun olan bir zarfı gönderip tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa başvurdu. Şikayet üzerine İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada "Cinsel içerikli görüntülerle şantaj yapmak", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yargılanan Nafiz A., 19 ay hapse mahkum edildi.
İnternette yaymakla tehdit etti
Eski damat, iddiaya göde bir kıllı mektup da ayrıldığı eşinin babası Fatih A.'ya gönderdi. Kızına sahıp çıkmaması halinde görüntüleri internette yayacağını söylediği öne sürülen Nafiz A., mektubu postaya verdiği iddia edilen arkadaşı A.V. ile birlikte yine sanık oldu. İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.V., suçlamaları kabul etmedi.  Eski damat ise postane kayıtlarından bu mektubu gönderenin kendisi olmadığının belli olacağını, eski eşinin kendisinden intikam almak için Oyun oynadığını söyleyerek beraatini istedi.
Kaynak: Yeni Asır/ ALİ EYCE


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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:53
Anahtar Kelimeler:
OyunİzmirMalatyaPopstarIntikamİstanbul
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