Fakırcalı'da elektrik isyanı

Erkan UYSAL

FAKIRCALI Mahallesi'nde Haziran sonunda yaşanan orman yangınının ardından halen mahalleye enerji verilemedi. Alanya Ziraat Odası'nı ziyaret eden ve burada bir açıklama yapan Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Sönmez, mahalledeki evlerin büyük çoğunluğunda enerji olmadığını söyledi. Sönmez, "Mahalledeki Hopurlu ve Kodallı mevkilerinde yaşanan yangından dolayı halen mahalleye enerji verilmedi. Vatandaşların evinden elektrik yok. Vatandaşlar her gün beni arayarak duruma isyan ediyor. Tarımsal amaçlı sulama yapılamadığı için çiftçiler mağdur oldu. CK ve yetkililerle görüştüm. Bana müteahhidin alanda çalışması olduğunu, 1 hafta içerisinde sorunun giderileceğini söylediler. Yine mahallemizde trafo eksikliği var. Bununla ilgili bize 3 yıldır söz verildiği halde yerine getirilmedi. Yetkililer bize mahallede ikinci bir trafo olmadığı sürece enerji eksikliği yaşanacağını söylüyor ama trafo da koymuyorlar. Trafo eksikliğini her kuruma söylediğimiz halde bu eksiklik giderilmedi. Şu an mahalledeki evlerin yüzde 70'inde enerji yok. Mahalleye su sağlayan sondajlara da enerji verilemiyor. İçecek su damacana ile karşılanıyor" dedi.

'MAĞDURİYET GİDERİLMELİ'

Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu da, "Yetkililerin, bölgedeki üreticilerimizin ve halkın her türlü ihtiyaçlarının giderileceğini söyledikleri halde mahalleye enerji verilememesi CK'nın eksikliği olsa da ilçedeki tüm ilgili birimler bu konuda duyarsız kaldı. Mağduriyetin bir an önce giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.