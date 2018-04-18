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Fakırcalı Mahalle Konağı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Fakırcalı Mahallesi’nde eski okulu sil baştan yenileyerek Mahalle Konağı'na dönüştürdü

Fakırcalı Mahalle Konağı tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, Fakırcalı Mahallesi’nde eski okulu sil baştan yenileyerek Mahalle Konağı'na dönüştürdü

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:26
Fakırcalı Mahalle Konağı tamamlandı
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FAKIRCALI sakinleri, sosyal etkinliklerini yapabilecekleri yepyeni bir mekana kavuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki mahallelerin alt ve üstyapı sorunlarını çözüp hasret kaldıkları hizmetlere kavuştururken, kültürel ve sosyal hayatlarına katkı koyacak tesisler de kazandırıyor. Köyden mahalleye dönüşen ve eğitimdeki taşıma sistemiyle atıl durumda kalan eski okullar Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenerek vatandaşın sosyal aktivitelerini yapacağı mekânlar haline getiriliyor. Alanya’da Yeniköy ve Gümüşgöze’nin ardından Fakırcalı Mahallesi'ndeki eski okul da vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda modern bir mahalle konağına dönüştürüldü. Okul, uzun süredir kullanılmadığı için tehlike arz eden çatısı sökülerek yenisi yapıldı, tüm kapı ve pencere doğramaları yenilendi. Binanın dış ve iç cephesi sıvandı ve boyandı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Sönmez, mahalle konağına kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fakırcalı Mahalle KonağıBüyükşehir Belediyesi
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