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Fakırcalı asfaltla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Fakırcalı, Beldibi ve Başköy mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunu asfaltladı

Fakırcalı asfaltla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Fakırcalı, Beldibi ve Başköy mahallelerini birbirine bağlayan grup yolunu asfaltladı

26 Eylül 2017 Salı 11:49
Fakırcalı asfaltla buluştu
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri, geçtiğimiz yıl genişletme yaptığı Alanya’nın Fakırcalı, Beldibi ve Başköy Mahallesi’ni birbirine bağlayan grup yolunda asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Fakırcalı’da 3, Başköy’de 2 ve Beldibi’nde 1 km olmak üzere grup yolunun toplam 6 km’si kısa sürede asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Kalan 4 km’lik bölümde ise önümüzdeki süreçte asfalt çalışmaları yapılacak. 
'HİZMETLER DEVAM EDECEK'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, “Alanya’nın birçok yerinde kırsal alan ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Bazı yerlerde bakım ve onarım, bazı yerlerde genişletme biten yerlerde de asfalt çalışmaları devam ediyor. Fakırcalı, Beldibi ve Başköy Mahallesi yolları yöre halkının yanı sıra buradan yaylaya giden diğer mahalleler için de büyük önem arz ediyor. Bu nedenle önce genişlettik, ardından asfaltladık. Vatandaşlarımız yollarını güvenli ve konforlu şekilde kullanabilirler. Hayırlı olsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAlanyaFakırcalıBeldibiBaşköy
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