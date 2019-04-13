Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin bebekleri dünyaya geldi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğlulları Karan dünyaya geldi

Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin bebekleri dünyaya geldi
banner404

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcenve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri bugün13.30 sularında Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeği burnunda çift, 3,670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeğine " Karan " adını verdi.
20 NİSAN'DA BEKLENİYORDU
Fahriye Evcen'in bebeğini 20 Nisan'da dünyaya getirmesi bekleniyordu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
30 binden fazla kadın oy kullanamadı! Sebebi yürekleri...
30 binden fazla kadın oy kullanamadı! Sebebi yürekleri...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479