2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcenve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri bugün13.30 sularında Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı. Çiçeği burnunda çift, 3,670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeğine " Karan " adını verdi.
20 NİSAN'DA BEKLENİYORDU
Fahriye Evcen'in bebeğini 20 Nisan'da dünyaya getirmesi bekleniyordu.
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin bebekleri dünyaya geldi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin oğlulları Karan dünyaya geldi
2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcenve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri bebekleri bugün13.30 sularında Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
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