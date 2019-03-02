KAZAKİSTAN Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci’nin ev sahipliğinde Soul Of Coffee çatısı altında gerçekleşen toplantıya Litvanya Fahri Konsolosu Mehmet Şahin, İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Finlandiya Fahri Konsolosu Kuddusi Müftüoğlu, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz ve Danimarka Fahri Konsolosu Metin Atalay katılım sağladı. Müftüoğlu’na Cumhur İttifakı’nın Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı Paulina Müftüoğlu da eşlik etti. Gerçekleşen toplantı kapsamında bir araya gelen fahri konsoloslar Alanya’ya ilişkin önemli değerlendirmeler yaparak ileriye dönük kararlar aldılar.Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 17:52
Fahri konsoloslar Alanya’da bir arada
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve 2018 yılı Aralık ayında Dışişleri Bakanlığı tarafından Litvanya Fahri Konsolosu olarak görevlendirilen Mehmet Şahin önderliğinde başlayan, fahri konsolosların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri toplantılara bir yenisi daha eklendi