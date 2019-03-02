Fahri konsoloslar Alanya’da bir arada

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı ve 2018 yılı Aralık ayında Dışişleri Bakanlığı tarafından Litvanya Fahri Konsolosu olarak görevlendirilen Mehmet Şahin önderliğinde başlayan, fahri konsolosların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri toplantılara bir yenisi daha eklendi