Fahri doktoralar dağıtılmaya devam ediyor... Bu sefer Yıldırım'a

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

‘ETRAFINDA FIRIL FIRIL DÖNÜYORLAR’

FETÖ ile mücadele çalışmalarına değinen Yıldırım “Bir bakıyorsunuz; hiçbir birikimi olmayan, diploması olmayan bir adamın etrafında, üniversite okumuş adamlar, profesör olmuş adamlar fırıl fırıl dönüyor. Yarım bıraktığı ekmeği kapıp yemek için, yarım bıraktığı yemeği yemek için kavga ediyorlar. Akla ziyan bir iştir. Böyle bir şey olur mu? Allah akıl fikir vermiş. Allah bize engin bir muhakeme kabiliyeti vermiş. Tabi inancımız var inanacağız ama inancımızın istismar edilmesine kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Belli örgütlere aklımızı kiraya verip satmayacağız” diye konuştu.

“İŞİ KURGULAYANLAR, NASIL TEPKİ VERECEKLERİNE UZUN SÜRE KARAR VEREMEDİ”

Darbe girişiminin arkasında olanların, 15 Temmuz gecesi nasıl tepki vereceğine uzun süre karar veremediğini dile getiren Yıldırım, “O gece, halkın ve Hakk’ın gücünün, tankını gücünü yendiği gecedir. Bu işin arkasında olanlar, bu işi kurgulayanlar, şaşkına döndü; nasıl bir tepki vereceklerine uzun süre karar veremediler. Çünkü onlar çok emindi. Yıllardır yatırım yaptıkları, yetiştirdikleri bu alçaklar ordusu, sonuç alacaktı. Sonuç, yüzde yüz başarılı olacaktı; ama olmadı. Çünkü hesap edemedikleri şey, aziz Türk milletinin karakteriydi; bağımsızlık aşkıydı. Bu millet ‘Çanakkale geçilmez’ derken de aynı ruha sahipti. 15 Temmuz’da ‘Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez’ diyerek, aynı ruhu göstermiştir” dedi.

FOTO:DHA – Başbakan Yıldırım’a fahri doktora ünvanı verildi.

“HUKUKUN İÇERİSİNDE, HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYI MUTLAKA ALACAKLAR”

Türkiye’nin, 3 terör örgütüyle aynı anda mücadele eden tek ülke olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: “15 Temmuz alçak darbe girişiminin arkasında olan FETÖ terör örgütü. FETÖ terör örgütü, 15 Temmuz’dan sonra artık tam anlamıyla açığa çıkmış, gerçek niyetleri ortaya çıkmış ve 250 şehidimiz olan, 2 bin 194 gazimiz olan adeta bir savaş sonucu bağımsızlığımızı, demokrasimizi kazandığımız bir sürecin arkasından hukuk içerisinde bu alçak örgütle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Her ne kadar mahkemelerde tiyatro oynasalar da yargıyı yanıltmaya gayret etseler de terörist başının gönderdiği rüya tabirlerine göre rollerini oynasalar da hiçbir faydası yok. Hukukun içerisinde, hak ettikleri en ağır cezayı mutlaka alacaklardır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin ahı yerini bulacak. Bunlar, gerekli şekilde cezalandırılacak. Ben, rektörümüzü tebrik ediyorum. Burası, onların üstlendiği önemli merkezlerden biriydi. Kararlı bir mücadele sonucu, şimdi görüyorum ki burada bu mikrop, temizlenme noktasına gelmiş”

“ORADAKİ KÜRTLERİN DAHA İYİ ŞARTLARDA YAŞAYACAĞINI KİM SÖYLÜYOR?”

Kuzey Irak’ta yapılan referanduma ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, “‘Efendim işte orada Türklerin, daha iyi şartlarda Kürtlerin yaşamasına niye karşı çıkıyorsunuz?’ Oradaki Kürtlerin daha iyi şartlarda yaşayacağını kim söylüyor? O referandumu, bütün dünyaya inatla Türkiye’nin ikazlarına inatla Irak merkezi hükümetinin açıkça karşı çıkmasına, İran’ın ve komşu ülkelerin karşı çıkmasına rağmen inatla yapmak isteyen ve yapan bu yöneticilerin; orada yaşayan Kürtleri, Arapları, Türkmenleri, Ezidileri düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Kendi ikbal hırsları için kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı maceraya sürüklemeden tereddüt etmediler” dedi.

“ALACAĞIMIZ HER TÜRLÜ TEDBİR, BU YANLIŞI YAPANLARA KARŞI OLACAK”

Sorunların, Kuzey Irak’ta asıl bundan sonra başlayacağını savunan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: “Düşünün, orada bağımsız bir devlet, yapay bir devlet. Kuzey kapalı, doğu kapalı, güney kapalı, Suriye de kapalı. Ne yapacak? Nerede nefes alacak? Çok kısa sürede o insanlar, en önce onların karşısına çıkacak. Buradan söylüyorum. Bizim, Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Biz, ülkemizde Kürt’üyle Türk’üyle Laz’ıyla her mezhepten her meşrepten vatandaşımızla biriz, beraberiz, kardeşiz. 80 milyon birlikte Türkiye’yiz. Aynı şekilde Irak’ta, Suriye’de yaşayanlar da bizim dindaşımız, komşumuz. Onlara da aynı nazarla bakıyoruz; ancak bir ayrılık ateşini yakanlar, en önemli yanlışı yapanlardır. Hiçbir şekilde orada yaşayan insanlara, sivillere bunun bedelini ödetmeyeceğiz. Alacağımız her türlü tedbir, bu yanlışı yapanlara karşı olacak. Hiçbir zaman masum halka karşı bir tedbir, bizim geçmişimizi de geleceğimize de yakışmaz” diye konuştu.

YILDIRIM’DAN AB’YE: ARTIK GELECEK VİZYONUNUZU BELİRLEYİN

Yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığının Avrupa’da rağbet gördüğüne dikkat çeken Yıldırım, şunları söyledi: “Bu; Avrupa’nın geleceğinin en büyük sorunudur, en büyük felaketidir. Yapılan seçimleri gördük. Referandumda Avrupalıların ortaya koyduğu iki yüzlülüğü gördük. Ülkemiz hakkında ne kadar yıkıcı söylemler içinde olduğunu gördük. Bundan fayda sağladılar mı? Hollanda denedi, kaybetti. Almanya denedi, kaybetti. Türkiye’ye değen, oy kaybediyor. Onun için biz, AB’den şunu bekliyoruz. Gelecek vizyonunuzu belirleyin artık. Nereye gitmek istiyorsunuz, kiminle gitmek istiyorsunuz? Türkiye, size mecbur değil. Türkiye’yi bu sisteme dahil etmenin, Avrupa’ya Türkiye’den daha fazla faydası var. Binlerce yabancı savaşçı, terör unsuru eğer Türkiye, burada onları durdurmasa Avrupa’da hayat zehir olur, sokağa çıkamazlar. Onun için Avrupa’nın tekrar başını öne eğip, geleceğine karar vermesi lazım. Ona göre biz, her zaman Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız. Bugün bazı şeylere ihtiyacımız oluyor. Hiçbir sebep yokken örtülü ambargo uygulanıyor. 1974’te bu açık ambargoydu, şimdi örtülü uygulanıyor. Bu, bize bir mesajdır. Nedir mesaj? Muhtaç olmayacaksın. Kendi göbeğini, kendin keseceksin. Türkiye, bu yolda çok mesafe kat etti”