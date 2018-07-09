Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca kimdir?
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TÜRKİYE Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı'nın' (TESA) Kurucu Başkanı lan Dr. Fahrettin Koca, vakıf aracılığı ile 1197 yılında Medipol Hastanesi ve Medipol Üniversitesi'ni kurdu.
 
1997’de kurulan Medipol, hastanesi güçlü sağlık kadrosu ve kullandığı en ileri tıp teknolojisi ile tüm dallarda sağlık hizmeti vermektedir. Medipol Hastanesi TESA tarafından kurulmuştur.Vakıf ayrıca Medipol Üniversitesi kurucusudur. TESA vakfın kurucu başkanı Dr. Fahrettin Koca'dır.
TESA vakfı yönetim kurulu üyeleri arasında şu isimler yer almaktadır:
 
Prof. Dr. Naci Karacaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı
 
Prof. Dr. Fahri Ovalı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 
Dr. Filiz Arslan Genel Sekreter
 
Dr. Tuncay Aksoy
 
Özer Koca
 

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