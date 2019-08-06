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Faciadan dönüldü! Tur otobüsü bir anda alev aldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, yabancı turistlerin taşındığı tur otobüsü alev alarak yandı. Sürücü durumu fark ederek otobüsü yol kenarına çekerken, bu sırada şans eseri bölgeden geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözü alevlere müdahale ederek söndürdü. Olayda yaralanan olmadı

GÜNCEL 05.08.2019, 22:37 Enes Subaşı
Faciadan dönüldü! Tur otobüsü bir anda alev aldı
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OLAY, saat 20.30 sıralarında Yatağan-Milas karayolu Eskihisar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yabancı turistlerin taşındığı, Özgür Kırmızı yönetimindeki 20 RE 222 plakalı otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Özgür Kırmızı, otobüsü yol kenarına çekerek, turistleri tahliye etti. Bu sırada, şans eseri bölgeden geçen Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme arazözü, alevlere müdahale etti.
Yangın kısa süre içinde kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan turistler, jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi. Turistler, firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yoluna devam etti.

#Yatağan #Tur otobüsü #alev
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