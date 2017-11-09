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Facebook’tan şantaj kurbanı kullanıcılarına ahlaksız teklif

Facebook, sosyal medyada çıplak fotoğraflarla yapılan şantaj vakalarının önüne geçmek için tartışmalı bir uygulama başlattı. Şirket, şantaj kurbanlarından aynı çıplak fotoğraflarını kendileriyle de paylaşmasını istedi

Facebook’tan şantaj kurbanı kullanıcılarına ahlaksız teklif

Facebook, sosyal medyada çıplak fotoğraflarla yapılan şantaj vakalarının önüne geçmek için tartışmalı bir uygulama başlattı. Şirket, şantaj kurbanlarından aynı çıplak fotoğraflarını kendileriyle de paylaşmasını istedi

09 Kasım 2017 Perşembe 09:58
Facebook’tan şantaj kurbanı kullanıcılarına ahlaksız teklif
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AMERİKALI  teknoloji devi Facebook, ‘intikam pornosu’ adı verilen ve sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarla yapılan taciz ve şantaj vakalarının önüne geçebilmek için sıradışı bir uygulama getirdi. Avustralya’da başlatılan pilot uygulama ile belirli bir fotoğrafının, eski bir sevgili tarafından istismar edileceği endişesini taşıyan kişiden önce resmi makamlara başvurması ardından da bu görüntüyü şirketle paylaşması istendi. Şirketin açıklamasına göre paylaşılan bu görüntü, şirkette saklı kalacak ve “dijital parmak izine” dönüştürülecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre dijital imzası çıkarılan fotoğraf, başka ellere geçmemesi için kalıcı olarak kullanılmaz hale getirilecek. Dijital parmak izi ise Facebook’un ‘yüz tanıma’ ve ‘fotoğraf eşleştirme’ teknolojisinin bir aracı. Görüntünün sayısal kodları sayesinde, bir başkası, kişinin bu fotoğrafını Facebook, Instagram ve Messenger’da paylaşmaya kalkıştığında devreye girecek, fotoğrafı tanıyıp paylaşılmasını engellenecek. Facebook bu yöntemle, bu suçun kurbanlarını “bir nebze de olsa” rahatlatmak amacında olduğunu açıkladı. 

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Son Güncelleme: 09.11.2017 10:02
Anahtar Kelimeler:
MedyaşantajSosyalFacebook
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