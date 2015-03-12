Facebook'a 'Ölümü istiyorum' yazdı, 2 gün sonra isteği gerçek oldu

KAYSERİ'DE iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Durmuş Adıgüzel'in sosyal medya hesabına "Boş dünya ölümü istiyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.



BİR KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Kocasinan ilçesi Gaziosman mahallesi Lokman caddesinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sedat Tekel (33) kullandığı 50 SL 979 plakalı otomobil ile Hamdi Bağdan (23) yönetimindeki 38 HP 262 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Hamdi Bağdan ve yanındaki Durmuş Adıgüzel ağır yaralanırken, diğer otomobildeki Sedat Tekel, eşi Ceylan (30), çocukları Yiğitcan (8), Toprak (3), akrabaları Havva Tekel (27), Yağmur Tekel (5), Irmak Tekel (2) de yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Durmuş Adıgüzel yaşamını yitirdi.

"BOŞ DÜNYA DAYI ÖLÜMÜ İSTİYORUM"