Facebook'a 'Ölümü istiyorum' yazdı, 2 gün sonra isteği gerçek oldu

12 Mart 2015 Perşembe 14:19
KAYSERİ'DE iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Durmuş Adıgüzel'in sosyal medya hesabına "Boş dünya ölümü istiyorum" diye yazdığı ortaya çıktı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI
Kaza, Kocasinan ilçesi Gaziosman mahallesi Lokman caddesinde dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sedat Tekel (33) kullandığı 50 SL 979 plakalı otomobil ile Hamdi Bağdan (23) yönetimindeki 38 HP 262 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Hamdi Bağdan ve yanındaki Durmuş Adıgüzel ağır yaralanırken, diğer otomobildeki Sedat Tekel, eşi Ceylan (30), çocukları Yiğitcan (8), Toprak (3), akrabaları Havva Tekel (27), Yağmur Tekel (5), Irmak Tekel (2) de yaralandı. Çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülen yaralılardan Durmuş Adıgüzel yaşamını yitirdi.
"BOŞ DÜNYA DAYI ÖLÜMÜ İSTİYORUM"
Adıgüzel'in sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta 9 Mart'ta paylaştığı 'darmadağın hissediyor' durumunun altına yorum yapan arkadaşı Dost Cemali'nin 'Hayırdır Durmuş'um' diye sorması üzerine, 'Boş dünya dayı, ölümü istiyorum' diye yazması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 13:18