Fabrikadaki kadın işçiler, Atatürk'ü böyle andı
Manisa'nın Akhisar ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan 1500 kadın işçi, Atatürk'ü 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşunda bulunarak andı
GÜNCEL 10.11.2019, 17:01
Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kadına iş kapısı olan uluslararası firmalara giyim eşyası üreten bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, özlem ve minnetle andı. Fabrikada çalışan 1500 kadın işçi, pazar günü mesai olmadığı halde işe giderek işletmenin hoparlöründen siren çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçti.
Siren sesleri boyunca çalıştıkları makine ve masaların başında 2 dakika boyunca hiçbir iş yapmadan bekledi. Fabrikada çalışan kadınların Ata'ya saygı duruşu cep telefonu ile görüntülendi.
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