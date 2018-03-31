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Fabrika yangını!

İstanbul Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Fabrika yangını!

İstanbul Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

31 Mart 2018 Cumartesi 12:47
Fabrika yangını!
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YANGIN saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Camlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki bir fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları yangına müdahale ediyor.

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