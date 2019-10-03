F-35 jeti radara yakalandı

ABD'nin radarlara yakalanmamasıyla reklamını yaptığı F-35 uçağı almanların geliştirdiği bir radar tarafından tespit edildi. F-35 jetleri Alman Hensoldt şirketinin radarları tarafından yaklaşık 160 kilometre boyunca takip edildi. İddiayı, savunma-havacılık haberleriyle bilinen ABD merkezli Defence News sitesi paylaştı. Habere göre Alman Radar şirketi Hensoldt, deneysel radarını test etmek için F-35'lerin Arizona Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nden gösteri için Berlin'e uçacağı 2018 tarihini seçti. Deneysel radar sistemi Twinvis, Berlin'deki Schönefeld Havalimanı'na yakın noktadaki bir çiftliğe yerleştirildi. Alman radarı, F-35'ler gelmeden önce aktive edildi. Deneysel radar, tüm hava hareketlerini izlemeye başladı.

F-35'leri tespit etmeyi başardığını söyleyen Alman şirketi yaklaşık 160 km boyunca radar takibi yaptığını duyurdu. F-35'lerin klasik radarlara yakalanmadığını belirten Alman şirket, "Askeri radarlar havaya gönderilen dalgaların uçağa denk gelmesi ve geri yansıması üzerinden tespit ve takip yapıyor ancak bize göre bu gereksiz. Yeni TwinVis pasif radar sistemi havadaki tüm elektromanyetik yayın ve sinyalleri takip etmek üzere dizayn edildi" ifadelerini kullandı. Yine iddiaya göre, Alman radarı 'sinyal yaymadığı' için F-35 pilotu radarla izlenen bölgeye girdiğini de anlayamıyor. Açılıp kapanabilir bir antenin bulunduğu radar sistemi sadece bir kamyonete sığabiliyor. Bu nedenle yeni radar, uzmanlarca hava savunma sistemlerinde 'ezber bozan bir gelişme' olarak görülüyor.