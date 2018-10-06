Eylül ayında hangi turistik havalimanına kaç yolcu geldi?

DHMİ'nin paylaştığı verilere göre, eylül ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 79 bin 813, dış hatlarda ise yüzde 7,1 artışla 68 bin 9 olarak gerçekleşti.

İÇ HAT YOLCU SAYISI AZALDI

Aynı ayda Türkiye geneli iç hat yolcu trafiği yüzde 2,7 azalışla 9 milyon 870 bin, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 12,1 artışla 10 milyon 897 bin oldu. Eylül ayı genelindeki toplam yolcu trafiği ise, direkt-transit yolcular ile birlikte yüzde 4,4 oranında artarak 20 milyon 785 bin olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin önde gelen turistik havalimanlarının eylül ayı yolcu sayıları ise şöyle:

*Atatürk Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına kıyasla iç hatlarda yüzde 2 azalışla 1 milyon 719 bin, dış hatlarda ise yüzde 3 artışla 4 milyon 414 bin ve toplamda ise yüzde 1 artışla 6 milyon 134 bin oldu.

*İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına kıyasla iç hatlarda yüzde 3 artışla 1 milyon 992 bin, dış hatlarda ise yüzde 7 artışla 1 milyon 83 bin ve toplamda ise yüzde 4 artışla 3 milyon 76 bin oldu.

RESORT BÖLGELERİNİN TAMAMINDA DIŞ HAT YOLCU SAYISI ARTTI

Resort bölgelerindeki havalimanlarının tamamı eylül ayında büyüme kaydetti. Sahil kentlerinde bulunan başlıca turistik havalimanlarının eylül ayı dış hat yolcu sayılarındaki değişim ise şöyle:

*İzmir Adnan Menderes Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 371 bin,

*Gazipaşa Alanya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65 artış ile 98 bin,

*Antalya Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 3 milyon 665 bin,

*Muğla Milas-Bodrum Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58 artışla 261 bin,

*Muğla Dalaman Havalimanı dış hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artışla 493 bin olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül arasındaki 9 aylık döneminde Türkiye havalimanlarında hizmet verilen toplam yolcu sayısı ise (direkt-transit) yüzde 11.4 artışla 164 milyon oldu.