Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili gelişmeyi Twitter hesabından şöyle duyurdu:"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."