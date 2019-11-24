Eylem amaçlı gönderilen terörist yakalandı
Batman'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Irak'tan kente eylem amaçlı gönderilen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı
GÜNCEL 24.11.2019, 11:20
İL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, terör örgütünün Irak’ta bulunan kampına gidip eğitim aldığı tespit edilen, örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra Batman'a keşif ve eylem amaçlı geldiği belirlenen 'Navdar-İsmail' kod adlı terörist M.F.G., Van'dan gelip örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü tespit edilen R.V. ve örgüt mensubuna yardım yataklık yapan 5 kişiyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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