EXPO 30 Ekim'de kapanıyor

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, alanın Antalya'nın geleceğine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi. EXPO 2016 Antalya Ajansı 46. yönetim kurulu toplantısı, EXPO 2016 Antalya Ajansı yönetim kurulu başkanı da olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, 30 Ekim'de kapanışı yapılacak EXPO 2016 Antalya'nın ardından alanın nasıl değerlendirileceği ele alındı.

RESMİ KAPANIŞ 30 EKİM'DE

Yönetim kurulu toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan Bakan Faruk Çelik, EXPO 2016 Antalya'nın 30 Ekim'de süresinin dolacağını ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı, ardından 30 Ekim'de kapanış törenlerinin güzel birer etkinlikle gerçekleştirileceğini dile getirdi. Yönetim kurulunda 30 Ekim sonrasıyla ilgili EXPO 2016'nın değerlendirmelerini de yapacaklarını belirten Bakan Çelik, "Yönetim kurulunun bu konudaki görüşlerini de alacağız" dedi. Bakan Çelik, 5 aylık dönemde EXPO 2016 alanını 3 milyon 280 bin yerli ve yabacının ziyaret ettiğini belirtti.

KONSER VE SERGİ ALANI OLDU

Faruk Çelik, "Yoğun bir katılım ve ziyaretçi aldığını söyleyebilirim. Günlük 60 bine çıktığımız da oldu. Yerli ve yabancı birçok sanatçı bu etkinliklere katıldı, konserler verildi. Burası bir sergi alanı ama aynı zamanda tecrübelerin paylaşıldığı bir mekan olarak da ele alınması gerekiyor. Seminer, konferans, sergi, gösteri ve birçok etkinliğe EXPO 2016 Antalya ev sahipliği yaptı. Şu anda devam eden 17. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, EXPO'da devam ediyor. 16-23 Ekim tarihleri arasında Uluslararası 53. Antalya Film Festivali de bu alanda gerçekleşecek" dedi.

ANTALYA'YA HİZMET EDECEK

EXPO 2016'nın kapanışı sonrasında alanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Çelik, "Bakanlık olarak değerlendirmelerimizi yapacağız. EXPO'yu bir yere götüremeyiz, burada kalacağı için Antalya ve Antalyalılara, Türk turizmine Türkiye'nin ve Antalya'nın geleceğine hizmet edecek son derece mükemmel bir alan. Hem rasyonel hem doğru en güzel nasıl değerlendirileceğini ele alacağız" dedi.

ŞU ANDA ALANA TALEP YOK

Alanla ilgili herhangi bir talep olmadığını da anlatan Bakan Çelik, "Açık artırmaya çıkarmadığımız için öyle bir şey söz konusu değil. Bu mesele yarış meselesi de değil, doğru karar almak gerekiyor. Türk turizminin ve tarımının kalbi olan Antalya'nın geleceğini daha da aydınlık kılacak bir mekan olarak hizmete devam etmesi noktasında genel bakışımız var. Spesifik olarak nasıl şekil alır onu da önümüzdeki aydan sonra değerlendireceğiz" diye konuştu.

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