Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

'EXPO 2016 sergi alanı kumar turizmine açılsın' önerisi

Antalya'da, 1.8 milyar TL harcanarak, 2016'da açılışı yapılan Türkiye'nin ilk botanik sergisi Expo 2016 Antalya alanının kumar turizmine açılması teklif edildi

'EXPO 2016 sergi alanı kumar turizmine açılsın' önerisi

Antalya'da, 1.8 milyar TL harcanarak, 2016'da açılışı yapılan Türkiye'nin ilk botanik sergisi Expo 2016 Antalya alanının kumar turizmine açılması teklif edildi

05 Ocak 2018 Cuma 11:56
'EXPO 2016 sergi alanı kumar turizmine açılsın' önerisi
banner404

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde, 1121 dekarlık arazide, 2 yıllık çalışma sonunda tamamlanan Türkiye'nin ilk botanik organizasyonu Expo 2016 Antalya, 23 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Expo kulesinden kongre merkezine, yağmur ormanlarından endemik bitki türlerine, eğlence mekanlarından çocuk oyun alanlarına kadar içinde çok sayıda üniteyi barındıran sergi alanı, açık kaldığı 191 günde 5 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 1.8 milyar TL harcanan sergi alanı, 30 Ekim 2016 tarihinde kapandı. Geçen nisan ayında, Özelleştirme Yüksek Kurulu, EXPO 2016 alanını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na devretti.

'KUMAR TURİZMİNE AÇILSIN' TEKLİFİ

Sergi alanının çok geniş ve havalimanına yakın konumda olması nedeniyle alanla ilgili geçen günlerde proje teklifi hazırlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve Kalekapısı Esnaflarını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hasan Kilit, alanın kumar turizmi için kullanılmasını hükümet yetkililerine teklif etmeye hazırlandığını söyledi. 1121 dekarlık alanın atıl halde olduğunu ve buna gönlünün razı olmadığını belirten Kilit, turizmcilerin ve kente gönül verenlerin bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Antalya'nın, turizmin başkenti olduğunu ve kente gelen turistlerin kumar oynama isteğinin böylelikle karşılık bulacağını kaydeden Kilit, “Turizm, bir sektördür ve kendi içerisinde kuralları vardır. Sağlık, dağ, deniz turizmi var. Kumar turizmi de olmalıdır. Yasaklanınca bu, bir kayıp haline geliyor. Buraya gelen turiste 'Kumar oynamayın' diyemezsin. Yer alanı müsait, kapalı alan. Yeni modernize edildi. Havalimanına da çok yakın" diye konuştu. 

'AB PASAPORTU OLACAK'

Turizmde söz sahibi 4 otel zincirinin bu alanda, kısa sürede kumar turizmiyle ilgili altyapıyı oluşturabileceğini savunan Kilit, alanın Türklere tamamen yasaklı olacağını söyledi. ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Mojave Çölü üzerinde kurulu, kumar ve eğlence yerleriyle bilinen bir kent olan Las Vegas'ın bir benzerinin buraya yapılması için Las Vegas'taki yetkili isimlerden destek alınabileceğini de kaydeden Hasan Kilit, “Kesinlikle Avrupa Birliği (AB) pasaportu olacak. Bizim yerli insanımızda kumar oynama kültürü yok. Girip, oynayıp, parası bitince kafasına tabanca dayıyorlar. Las Vegas'ı yöneten bir CEO olabilir ya da bu işleri bilen kuruluşlardan biri gelip, buraya işletme kurabilir. Devlet buradan gelirini alır hem de burada turizm olur" dedi.

Hükümetin bu teklife sıcak bakmayacağından endişe duyduklarını da kaydeden Kilit, alanda kumar turizmi olursa Expo'ya harcanan paranın 6 ayda amorti edebileceğini ileri sürdü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AksuExpoAntalyaKumar Turizmi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya Batı Akdeniz'in 2018 ihracat hedefi 2 milyar dolar
Antalya Batı Akdeniz'in 2018 ihracat hedefi 2 milyar dolar
Alanya'da yeni çevre yolunda arbede!
Alanya'da yeni çevre yolunda arbede!
Münir Özkul'un cenazesinin ayrıntıları belli oldu
Münir Özkul'un cenazesinin ayrıntıları belli oldu

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim