Evsize sıcak çorba ikramı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve ekibi, Alanya'yı üç gündür etkisi altına alan soğuk hava ve olumsuz kış koşulları nedeniyle Hacet Meydanı'na çadır kurup geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramına başladı. Akşam saat 18.30'dan sabah saat 07.30'a dek açık olan çadırı Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetgin ile yönetim kurulu üyeleri de ziyaret edip Alperen Ocakları'na destek verdi. Yetgin, "Bu soğukta, bu havada, Allah rızası için, insanlık için, evinden ve sıcak yatağından fedakârlık edip insanlara yardımcı olmaya çalışan Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur'a ve ekibine 'Allah razı olsun' demek için ziyaret ettik" dedi.

BİR HAFTA AÇIK KALACAK

Alperen Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Demirel ise yaptığı değerlendirmede, "Evsizlere, sokakta kalanlara, gidecek bir yeri olmayıp çalacak bir kapısı bulunmayan ihtiyaç sahiplerine bir tas çorba, bir sıcak çay içmek isteyen, çevrenizde bildiğiniz, sokakta kalan vatandaşları Hacet Meydanı'ndaki çadırımıza yönlendirebilirsiniz. Çadırımız havaların soğuk olması münasebetiyle akşam 18.30'dan sabah 07.30'a kadar bir hafta boyunca hizmet verecektir. Hayır çadırının kurulmasına katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'e ve ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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