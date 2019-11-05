Evren Türeci Günaydın Alanya'ya konuk oluyor

EVREN Türeci 6 Kasım Çarşamba günü Yeni Nesil Kanal Dim TV'de saat 10:50'de Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya' da canlı bağlantı konuğu oluyor.

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Söz ve müziğini Aysuda Ülkü Zeren’in,düzenlemesini Eyüp Erhan Doğancıoğlu’nun yaptığı şarkı DMC etiketiyle tüm digital platformlarda yerini aldı.

Single çalışmasında entrümanlarıyla eşlik eden üstadlar : Bas gitarda Eylem Pelit, Yaylılarda İstanbul Strings, Perküsyon da Cengiz Ercümer, Elektro Gitar da Aysan Erdem, Klasik Gitarda Caner Ünal, Ud da Ömer Göktepeliler .

Klip, Dorock XL Kadıköy’deki mekanında gerçekleşti. Klip çekiminde dans kareografisi ve özel sahne performansı ile izlediğimiz Evren Türeci, klibinde hayvan hakları aktivisti ve bu konuda yıllarca emek vermiş biri olarak, sokaktan kurtarılmış köpeklere de yer verdi. Klibin yönetmeni Murat Özfilizler.

Evren Türeci Vedat Sakman ile yaptığı “Her Neyse” şarkısından sonra çıkardığı Tövbe şarkısı için “ Aşk dünyanın en güzel duygusu.. “Tövbe”yi ilk duyduğumda şarkının aşktan kaçan değil, yalan aşklara elveda diyen bir kadına ait olduğunu hissetttim . Artık anlamsız ilişkilere aşk diyemeyen bu kadına yolculuğunda ses olmak istediğini de belirtti.