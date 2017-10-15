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Evli çiftlerden Dümen'e şok suçlama

Haydar Dümen'e tedaviye giden evlif çiftlerin iddiası şoke etti. İddialar ahlak sınırlarını zorlayacak türden..

Evli çiftlerden Dümen'e şok suçlama

Haydar Dümen'e tedaviye giden evlif çiftlerin iddiası şoke etti. İddialar ahlak sınırlarını zorlayacak türden..

15 Ekim 2017 Pazar 14:16
Evli çiftlerden Dümen'e şok suçlama
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SEKSOLOJİ uzmanı Haydar Dümen'in evli çiftlere "Başaramazsanız gelip benim önümde seks yapacaksınız" dediği iddia ediliyor.
Türkiye'de her yüz kadından 10'u vajinismus hastası, bu yüzden eşiyle cinsel ilişkiye giremiyor. Cinsel sorunlara, sıra dışı yaklaşımlarıyla bilinen Seksoloji uzmanı doktor Haydar Dümen ise her katıldığı programda, bu hastalığı 40 dakikada tedavi ettiğini söylüyordu.
atv ekranlarında yayınlanan Deşifre programı Dümen'in tedavi yöntemlerini masaya yatırdı. Takvim gazetesi de bu iddiaları manşetine taşıdı.. İşte "Haydar'ın dümeni" başlıklı haber:
MUAYENE ÜCRETİ PEŞİN 3 BİN EURO
Vajinismus nedeniyle tedaviye giden bir çiftin anlattıkları herkesi şoke etti. Hastalarını çift olarak muayeneye alan Dümen, kendileriyle aynı sorunu paylaşan en az 7 çift daha birlikte tedavi ediyor. Hastalar, 3 bin euroluk (6 bin TL) muayene ücretini peşin olarak ödedikleri için diğer çiftlerin sorunlarını da dinlemek zorunda kalıyor.
TOPLU SEANS
Seans öncesi kadınların dudağına bir krem sürdüren Haydar Dümen, ardından bir sürü ilaç ve sıcak su tavsiyelerinden bulunarak hastalarını evlerine uğurluyor. Toplu seansın ardından hastaların Haydar Dümen ile görüşebilmeleri için 1500 lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor.
EVLİ ÇİFTLERİN ŞOK İDDİASI
1500 liranın karşılığı da baş başa sadece 5 dakikalık bir görüşme... "Bu seans sonrası ya başarılı olamazsak ne yapacağız" diye soran bir çifte Haydar Dümen'in "Başaramazsanız gelip benim önümde seks yapacaksınız" dediği iddia ediliyor.
Programa çıkan bir diğer çift ise; "Dümen'in sapık olduğundan bile şüphelendik. Bize belden bir iğne ile anestezi yapacağını ve onun önünde seks yapacağımızı" diye konuştu. Tedavi olamayan hastalar ise Dümen'i bir daha asla göremediklerini söylüyor.

Vajinismus nedir?
Vajina girişini çevreleyen kasların istem dışı olarak kasılarak cinsel birleşmenin acılı olması ya da birleşmenin gerçekleşememesidir. Vajina girişini çevreleyen kas grubu "Pubik Kaslar" olarak adlandırılır ve refleks olarak çalışırlar.

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Anahtar Kelimeler:
SEKSOLOJİHaydar DümenSeksCinsellik
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