Evlerinde ölü bulunan aileye acı veda
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan 3 kişilik aile Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı
GÜNCEL 16.11.2019, 16:11
BAKIRKÖY, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta dün 3 kişilik aile üyeleri ölü olarak bulunmuştu. Bahattin Delen (38) ile Zübeyde Delen (38) ile çiftin çocukları Ali'nin cenazeleri öğle saatlerinde cenazeleri Alibeyköy'deki gasilhaneden alınarak Fatih Camii'ne getirildi.
Cami avlusundaki taziyeleri baba Ali İhsan Delen ve ağabey Mustafa Delen kabul etti. Cenazeye katılan Delen ailesinin yakınları cenazelerin başında gözyaşlarına hakim olamadı. Delen ailesi için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Helallik istendi. Aile yakınlarının isteği üzerine 7 yaşında hayatını kaybeden Ali Delen için helallik istenmedi. Cenazeler Eski Topkapı mezarlığında toprağa verildi.
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