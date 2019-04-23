Evlenene 24 maaş çeyiz parası!

SON yıllarda çıkarılan yasal düzenlemeler ile özellikle ev alacaklar ile evlenecek gençlere devlet karşılıksız destek veriyor. Bu sayede nişanlı bir çift hem ev almak hem de evlilik parası için başvurursa birlikte 68 bin lirayı bulan bir karşılıksız destekten yararlanabiliyor.

Bu desteklerin yanında, yetim maaşı alan kız çocukları için de çeyiz yardımı uygulaması devam ediyor. Bu kız çocukları evlendiklerinde, 2 yıllık maaşı yani 24 adet aylığı peşin olarak çeyiz parası şeklinde alabiliyor.

Şimdi bu konudaki soruları cevaplayalım...

KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.

Burada kadının yaşına bakılmıyor.

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor. Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor.

NE KADAR PARA ÖDENİYOR?

Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 24 bin lira ödeniyor.

Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor.

HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor.

Bu yüzden evlendikten sonra gerekli belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak müracaat etmek gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız, SGK size kendiliğinden ödeme yapmıyor.

BAŞVURU İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MI?

Evet. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.