Evleneceğiniz kişiden kendinizi saklamayın

SON yıllarda aile içi şiddet gözle görülür şekilde arttı. Genellikle anlaşarak ve birbirlerini severek evlenerek çiftlerin bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşaması sonucunda boşanmaya başvurdukları ya da daha ileri giderek karşılıklı olarak şiddet uyguladıkları görülüyor. Bu olaylar günümüzde sayısı artan kadın cinayetlerini de beraberinde getiriyor. Uzun bir zaman içinde tanışarak evlenen çiftlerin boşanma veya şiddet olaylarına başvurmalarındaki en büyük nedenin ise flört aşamasında kendilerini evlenecekleri kişilere yanlış tanıtması olduğu belirtiliyor. Evlilik sonrasında birbirlerini daha iyi tanıyan karı-koca, flört zamanındaki kişiden farklı bir kişi ile karşılaşınca aile içi yaşanan olaylar da kaçınılmaz oluyor.

“FLÖRT AŞAMASINDAKİ KİŞİLER BİRBİRLERİNE AÇIK DAVRANMIYOR”

Konuyla ilgili konuşan Aile Danışmanı Fatma Çakır, son zamanlarda görücü usulü evliliklerin azaldığını söyledi.

Günümüzde özellikle flört aşamasından başlayan daha sonra evliliğine dönüşülen evlilik oranı git gide arttığını ifade eden Çakır, “Ancak bu artışlarla birlikte şunu görüyoruz ki, boşanma sayısı da, şiddet de arttı. Madem insanlar evleneceği kişiyi kendisi seçiyor, neden şiddet uyguluyor, ya da şiddet görüyor. Bunun nedenini de görüyoruz ki, flört aşamasında kişiler birbirlerine yüzde yüz açık şekilde davranmıyorlar. Genellikle birbirlerinden asıl benliklerini saklıyorlar. Herkesin artı ve eksi yönleri vardır. Herkes evlendiklerinde eksi ve artı yönleriyle birlikte evlenirler. Evlendikten sonra bir kelimesi yerine ‘biz’ olurlar ki, bizim de evliliklerde istediğimiz en önemli konuda ‘biz’ kelimesinin kullanılmasıdır. Evlilikte daima ‘biz’ diye seslenmeliyiz. ‘Bizim evimiz, bizim arabamız, bizim çocuğumuz, bizim karakterimiz, bizim işimiz’ gibi söylemeliyiz. Eşler bunu oluşturmadığı zaman evlilikler çok uzun süreli olmaz. Olmaz ise zaman geçer bu 3’üncü yıla kadar sürer” diye konuştu

“EVLİLİKLERDE GENELLİKLE 3’ÜNCÜ YILIN SONUNDA KOPMALAR YAŞANIR”

Evliliğin 3’üncü yılında genellikle kopmalar yaşandığını belirten Çakır, sözlerine şöyle devam etti: