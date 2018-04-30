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Evlat edinmek isteyenlere müjde! Bakanlık yaş sınırını değiştirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş sınırı kaldırıldı

Evlat edinmek isteyenlere müjde! Bakanlık yaş sınırını değiştirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş sınırı kaldırıldı

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:24
Evlat edinmek isteyenlere müjde! Bakanlık yaş sınırını değiştirdi
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AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için düğmeye bastı. Evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan 40 yaş sınırı kalktı.

40 YAŞIN ÜZERİNDEKİLER DE EVLAT EDİNEBİLECEK
Düzenlemenin yer aldığı Evlat Edinme Yönergesi'ni kaldıran Bakanlık, kapsamlı sosyal incelemeler dikkate alınarak 40 yaş üzerindeki kişilerin de evlat edinebilmesinin önünü açtı.

BAKANLIK EVLAT EDİNME YÖNETMELİĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Bakanlık, yönergenin kaldırılmasının ardından evlat edinme hizmetine ilişkin tüm süreçlerin gözden geçirildiği Evlat Edinme Yönetmeliği çalışmaları için de düğmeye bastı.

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Evlat Edinme YönetmeliğiBakanlıkYaş Sınırı
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