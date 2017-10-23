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Evinde dehşeti yaşayan ünlü oyuncu, kendini balkona atıp yardım istedi

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Sibel Turnagöl, evini soyup kendisini dövdüğünü iddia ettiği hizmetlisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Evinde dehşeti yaşayan ünlü oyuncu, kendini balkona atıp yardım istedi

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Sibel Turnagöl, evini soyup kendisini dövdüğünü iddia ettiği hizmetlisi hakkında suç duyurusunda bulundu

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:05
Evinde dehşeti yaşayan ünlü oyuncu, kendini balkona atıp yardım istedi
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SARIYER'DE oturan oyuncu  Sibel Turnagöl oturduğu daireyi temizletmek için haftanın birkaç günü çalışacak bir hizmetli buldu. 44 yaşındaki A.T. ile anlaşan  Sibel Turnagöl, bir müddet sonra A.T'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 8 Mayıs günü A.T.'nin evden kaçarak çıktığını fark eden  Sibel Turnagöl, ne olduğunu anlamaya çalışırken, A.T.'nin çantasını kontrol etmek istedi. İddiaya göre A.T'nin çantasından,  Sibel Turnagöl'ün eşi  Mehmet Çelik'e ait olan bir gömlek ve  Sibel Turnagöl'e ait pahalı bir markanın açık pembe ruju ve fondöteni çıktı.

MUTFAKTA BAŞLAYAN ŞİDDET BALKONA KADAR SÜRDÜ

Hizmetlisiyle tartışmaya başlayan oyuncu, iddiaya göre bir de darp edildi. Mutfakta başlayan şiddet balkona dek sürdü. Darp edildiği sırada evinin penceresinden bağırarak yardım isteyen  Sibel Turnagöl, hizmetlisinin kollarından kurtulduğu bir an balkona çıkıp bağırmaya başladı.  Sibel Turnagöl'ün yardım çığlıklarını duyan site güvenliği olay yerine geldiğindeyse A.T., olay yerini hızlıca terk etti.  Sibel Turnagöl de karakola giderek ifade verdi ve çalışanı A.T.'den şikayetçi oldu.

"O RUJ BAŞKA BİR KADININ RUJUYDU"

İfadesine başvurulan hizmetli A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek, "Çantamı aramaya çalışan  Sibel Turnagöl, evini temizlediğim başka bir kadının bana verdiği ruju gördü. Aynısı olabilir desem de bana inanmadı. Tartışma yaşandı. Darp iddiaları asılsızdır" diyerek kendisini savundu.

MERAL KAPLAN DA KIZININ BAKICISININ SALDIRISINA UĞRADI

Geçen hafta da Meral Kaplan kızının bakıcısı tarafından darp edilip, mahkemeye başvurmuştu. Kızının bakıcısı tarafından darp edilirken eşinin de olanları seyrettiğini öne süren Meral Kaplan, eşi Erkan Kahnioğlu'na da boşanma davası açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel TurnagölMehmet ÇelikSarıyerSabah
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