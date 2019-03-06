Eve temizliğe gelenlere de sigorta yapılmalı! İşte ödemeniz gereken tutar

2015 yılında yapılan düzenleme ile artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalanıyor. Ev içindeki temizlik, ütü, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı, çamaşır yıkama ve benzeri işlerin ev halkı dışından birisi tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor. Bu hizmetler adına SGK'ya prim ödenerek kişilerin sigortalanması gerekiyor.

2019 YILI EV HİZMETİ SİGORTA PRİMLEİR NE KADAR?

Ev hizmeti verenlerin sigortalanması konusunda 10 gün limiti bulunuyor. Bir ayda 10 günden az çalışanlar için sadece iş kazası ve meslek hastalığı primleri ödenirken 10 gün ve üstü çalışanlara emeklilik ve GSS primleri de ödeniyor.

2019 yılında asgari ücretin zamlanmasıyla ev hizmetler için ödenecek prim miktarı da artmış oldu. E 10 günden az süreyle sigortalı çalıştırıyorsanız, çalıştırdığınız her gün için SGK'ya 1.70 lira prim ödeyeceksiniz. Eğer çalıştırdığınız kişi ayda 9 gün çalışıyorsa, bu kişi için aylık 15.35 lira prim ödemek durumundasınız.

Eğer evinizde çalışan kişi 10 günden fazla çalışıyorsa günlük asgari ücret üzerinden yüzde 37.5 prim ödeyerek, sigortalı yapmak zorundasınız. Bu yüzde 37.5’in; 34.5’i emeklilik ve genel sağlık sigortası için, yüzde 3’ü de işsizlik sigortası primi için ödeniyor.