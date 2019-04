Eve iş götürmek fazla mesaiye girer mi?

İŞ Kanunu fazla çalışmanın ne olduğunu belirlemiştir. Buna göre, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilir ve bunlar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekmektedir. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

EVDE E-POSTALARI KONTROL ETMEK FAZLA MESAİ SAYILIR MI?

Artık mesai kavramı teknoloji ile birlikte biraz daha esnemiş durumda ve bu durum çalışanın menfaatine olmaktan çok uzakta. Artık evde bile işi takip etmek için e-postalar ile ilgilenmek gerekebiliyor. Böyle olunca da çalışanları normal mesaisinin üstüne bir de evde çalışmaya devam ederek bir nevi fazla çalışma yapmış oluyorlar.

Bu durum çalışanın özel hayatını etkilediği için bazı Avrupa ülkelerinde bu yönde bir çalışma olsa da Türkiye için bu durum henüz geçerli değil. Ülkemizde iş saatleri dışında e-mail veya telefon açılmasını yasaklayan veya sınırlandıran özel bir hüküm yok. İş Kanunu'nun 66. Maddesinin c bendi, işçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreleri çalışma süresinden sayılan hallerden saysa da bu konuda bir yasal düzenleme olmadığı için çalışanlar evde iş ile ilgili geçirdikleri süreler için fazla mesai ücreti talep edemiyor.