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Evde küs yaşayıp yatağını ayırmak boşanma sebebi

Emsal bir karara imza atan Yargıtay, aynı çatı altında uzun süre kocasıyla küs yaşayıp yatağını ayıran kadını da kusurlu buldu

Evde küs yaşayıp yatağını ayırmak boşanma sebebi

Emsal bir karara imza atan Yargıtay, aynı çatı altında uzun süre kocasıyla küs yaşayıp yatağını ayıran kadını da kusurlu buldu

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:00
Evde küs yaşayıp yatağını ayırmak boşanma sebebi
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KIRKLARELİ'NİN lüleburgaz ilçesinde ikamet eden bir çift karşılıklı olarak mahkemeye boşanma davası açtı. Mahkeme, davacı - karşı davalı kadının davasını kabul ederek çifti boşadı. Davalı - karşı davacı koca ise, eşinin birlik görevlerini yerine getirmediğini, yatağını ayırdığını, uzun süre aynı evde küs yaşadığını öne sürerek, kararı temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Lüleburgaz 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını bozdu. Aynı çatı altında eşiyle uzun süre küs yaşayıp yatağını ayıran kadını da kusurlu bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin de boşanma davasının kabul edilmesi gerektiğine hükmetti. Yargıtay'ın bu kararıyla eşiyle uzun süre küs yaşayıp yatağını ayıran tarafın da kusurlu sayılacağı belirtildi.
  Hukukçular, eşlerin birbirlerine karşı saygı ve müsamahalı olmaları halinde aynı çatı altında küslüğün yaşanmayacağına dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
KırklareliMahkemeBoşanmaLüleburgaz
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