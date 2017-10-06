Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.140
DOLAR
3.6099
STERLİN
4.7182
EURO
4.2361
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
banner468

Evde korkunç ölüm! Salıncakta sallanırken...

Afyonkarahisar’da, evde kurulan salıncakta sallanırken boynuna ip dolanan 2 yaşındaki Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi

Evde korkunç ölüm! Salıncakta sallanırken...

Afyonkarahisar’da, evde kurulan salıncakta sallanırken boynuna ip dolanan 2 yaşındaki Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi

06 Ekim 2017 Cuma 18:41
Evde korkunç ölüm! Salıncakta sallanırken...
banner404

MERKEZE bağlı Gebeceler Beldesi’nde ailesinin eve kurduğu salıncakta sallanan Yusuf Efe Tangül’ün boynuna, iddiaya göre ip dolandı. Durumu fark eden ailesi, ipi keserek minik Yusuf Efe’yi salıncaktan indirdi. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf Efe için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülen Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi. Yusuf Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 06.10.2017 18:42
Anahtar Kelimeler:
SalıncakAfyonHastane
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyalı İBB Başkanı Uysal Alanya'ya gelecek
Alanyalı İBB Başkanı Uysal Alanya'ya gelecek
Erdoğan Adnan Oktar ve kedicikler için ne yapacak?
Erdoğan Adnan Oktar ve kedicikler için ne yapacak?
Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini satmaya çalışan Didem Çolak kimdir?
Vatan Şaşmaz’ın görüntülerini satmaya çalışan Didem Çolak kimdir?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim