Evde korkunç ölüm! Salıncakta sallanırken...

MERKEZE bağlı Gebeceler Beldesi’nde ailesinin eve kurduğu salıncak ta sallanan Yusuf Efe Tangül’ün boynuna, iddiaya göre ip dolandı. Durumu fark eden ailesi, ipi keserek minik Yusuf Efe’yi salıncaktan indirdi. Nefes almakta güçlük çeken Yusuf Efe için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Afyon karahisar Devlet Hastane si’ne götürülen Yusuf Efe Tangül, yaşamını yitirdi. Yusuf Efe’nin cansız bedeni otopsi için morga gönderilirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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